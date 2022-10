PSG : Lionel Messi va éviter une grosse galère

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

On l'a vu samedi contre Reims, le PSG est actuellement dépendant de Lionel Messi. Touchée au mollet contre Benfica, la star argentine est évidemment attendue pour le match retour mardi soir au Parc des Princes.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, le Paris Saint-Germain mise désormais sur Lionel Messi pour s’éviter des migraines. Joueur le plus utilisé par Christophe Galtier depuis le début de saison, puisqu’il avait joué toutes les rencontres officielles jusqu’à son forfait contre Reims, l’ancien Barcelonais a retrouvé des couleurs. Sans lui, l’attaque parisienne a semblé sans âme et sans solution au stade Delaune, Kylian Mbappé, rejoint en seconde période par Neymar, ne permettant pas de prendre à défaut l’organisation rémoise. Alors forcément, du côté du staff du PSG on attend avec impatience et un peu d’angoisse les nouvelles du mollet de Lionel Messi. Car Christophe Galtier compte énormément sur la Pulga pour la réception de Benfica cette semaine. Face au club portugais, le club de la capitale joue tout de même gros, car il faut désormais prendre ses distances en tête de la poule de Ligue des champions, afin de s’éviter des migraines lors des deux derniers matchs.

Lionel Messi présent contre Benfica ? Le PSG y croit

Ce lundi, l’entraîneur du Paris Saint-Germain tiendra sa traditionnelle conférence de presse, et il devra probablement en dire plus sur la participation ou non de Lionel Messi au match de mardi soir contre Benfica. Mais selon Le Parisien, les dernières nouvelles sont très rassurantes, puisque le septuple Ballon d’Or devrait être présent à l’entraînement à la veille de ce grand rendez-vous de Ligue des champions. Lionel Messi, qui a repris la course il y a 24 heures, a donné des signaux positifs suite à sa petite contracture au mollet. « Le staff parisien se montre rassurant sur son état de santé et les chances de retrouver dans le groupe Messi, dont les sensations sont bonnes », précise le quotidien francilien. Avec Lionel Messi de retour, Christophe Galtier va mieux respirer, même si forcément la question de la dépendance du PSG à un seul joueur va encore rejaillir. En s'abstenant de faire du turn-over depuis le début de la saison, l'entraîneur parisien a compris contre Reims qu'il ne pourrait peut-être plus se permettre un tel luxe.