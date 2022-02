PSG : Lionel Messi sépare Pochettino et Pierre Ménès

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain n'a pas convaincu contre Rennes et à trois jours de défier le Real Madrid, les choix de Mauricio Pochettino interrogent encore, notamment Pierre Ménès.

Le PSG recevra mardi le Real Madrid en Ligue des champions, et la bonne nouvelle du côté du Paris Saint-Germain est qu’aucun joueur ne s’est blessé en Ligue 1 contre Rennes, la dernière sortie officielle du club de la capitale avant ce rendez-vous tant attendu. Pour le reste, c’est encore une fois Kylian Mbappé qui a permis à l’équipe de Mauricio Pochettino de s’imposer dans les toutes dernières secondes du match face à la formation de Bruno Genesio. L’attaquant français a sauvé plus d’une fois son équipe et c’est encore une fois le cas. Pour Pierre Ménès, qui a regardé le match PSG-Rennes, il est quand même totalement surréaliste de constater que l’entraîneur argentin ne retient aucune leçon des rencontres précédentes, et notamment de la victoire plutôt probante de Paris dimanche dernier à Lille. L’ancien consultant évoque notamment le cas de Lionel Messi, qui avait montré de belles choses face au LOSC et qui est retombé dans l’anonymat ou presque contre Rennes. Et Pierre Ménès d’essayer de comprendre.

Pierre Ménès prêt à remplacer Pochettino au PSG

A ce stade de la saison, Pierre Ménès admet cependant qu’il a une vision totalement différente de Mauricio Pochettino et propose quelques idées à ce dernier. « Je pensais que Pochettino avait compris après Lille que Messi était mieux dans une position plus avancée… Mais non, pas du tout. Il l’a refait jouer dans une position de meneur, tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt dans l’axe… Bref, à un poste où il n’a clairement plus le physique pour dominer la partie. À son âge et avec son talent devant le but, il serait bien plus utile au PSG à jouer la carotte devant. Mais bon, je ne suis pas l’entraîneur du PSG…L’entrée de Di Maria a un peu dynamisé l’ensemble, sans qu’on puisse être sûr que ce ne soit pas une coïncidence, d’ailleurs, vu son rendement, constate le journaliste, qui fait remarquer qu’une nouvelle fois c’est Kylian Mbappé qui a évité que l’on pose les questions qui fâchent sur son entraîneur. Et puis voilà, comme toujours cette saison, Mbappé a encore sauvé Paris dans les derniers instants. Il avait déjà trouvé le poteau en première période et marqué un but refusé pour un hors d’un poil de mollet de fourmi… Bref, rien de nouveau : le PSG gagne grâce à Mbappé mais on est toujours au point mort au niveau du jeu. »