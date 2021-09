PSG : Layvin Kurzawa snobe l’OL, son choix est logique

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Un temps annoncé dans le viseur de l’Olympique Lyonnais au mercato, Layvin Kurzawa a finalement pris la décision de rester au Paris Saint-Germain.

Relégué à la quatrième place dans la hiérarchie des arrières gauches au PSG derrière Nuno Mendes, Abdou Diallo et Juan Bernat, l’international tricolore avait l’occasion de quitter Paris cet été. Galatasaray s’est manifesté pour récupérer Layvin Kurzawa, au même titre que l’OL. Les négociations étaient d’ailleurs avancées avec le club rhodanien, mais l’ancien Monégasque a finalement refusé de quitter le PSG pour s’installer sur les bords du Rhône. Un choix incompréhensible sportivement selon de nombreux observateurs, mais pas aux yeux de Fabrice Pancrate. Dans une interview accordée au Parisien, l’ex-attaquant du Paris SG a fait savoir qu’il était logique que Layvin Kurzawa reste dans la capitale au vu de son salaire confortable et de la réelle possibilité de remporter la Ligue des Champions aux côtés de stars comme Neymar, Mbappé et Messi.

Pancrate valide le choix de Kurzawa

« Je me mets à la place de Layvin. Peut-être qu’en juin tu pouvais envisager quelque chose pour aider le club en cas d’offre. Mais en août ? Après les arrivées de Messi, Ramos, Donnarumma, Wijnaldum et Hakimi ? Mais je peux vous garantir que, même pour couper les citrons, je ne bouge pas (rires) ! » plaisante Fabrice Pancrate, avant de conclure plus sérieusement. « Parce que s’il y a un projet où tu peux espérer gagner la Ligue des champions, c’est bien cette saison à Paris ». Autant dire que pour Layvin Kurzawa, le palmarès a plus d’importance que le temps de jeu. Même en temps que n°4 dans la hiérarchie à son poste, on ne crache pas sur des titres de champion de France et sur une possible Ligue des Champions. Sans compter que financièrement, l’OL n’aurait jamais eu les moyens de s’aligner sur le salaire parisien de Layvin Kurzawa…