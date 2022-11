PSG : Lionel Messi rassure Nasser Al-Khelaïfi avant le mercato

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le flou est total au sujet de l’avenir de Lionel Messi, dont le contrat avec le PSG prend fin en juin 2023.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain à la fin de la saison, Lionel Messi ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. L’attaquant argentin dispose de plusieurs options pour la suite de sa carrière : prolonger au PSG, revenir au FC Barcelone ou rejoindre l’Inter Miami où David Beckham lui propose un gros salaire pour terminer sa carrière aux Etats-Unis. Ces derniers jours, les rumeurs d’un contact entre Miami et le clan Messi ont pris de l’épaisseur avant d’être démenties, sans que l’on sache vraiment où en sont les discussions entre les deux parties. Le cas Messi fait en tout cas parler dans le monde entier et ce mardi, c’est ESPN qui y va de ses informations sur le dossier. Des échos plutôt rassurants quant à l’avenir de Lionel Messi dans la capitale française.

Messi se sent bien au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Et pour cause, le média croit savoir que Lionel Messi se sent très bien au Paris Saint-Germain et n’a exprimé aucun désir de quitter le club pour le moment. A l’heure où le club francilien espère prolonger le contrat de Lionel Messi d’une année supplémentaire, aucune décision n’a été prise par le joueur, qui a toujours clamé haut et fort qu’il se poserait après la Coupe du monde pour réfléchir à son avenir. En plein Mondial avec l’Argentine, qu’il espère qualifier pour les huitièmes de finale après le match contre la Pologne mercredi soir, La Pulga sera au cœur des convoitises après le Mondial. Une information d’autant plus vraie que selon Don Balon, Nasser Al-Khelaïfi a l’intention de transmettre une proposition ferme à Lionel Messi dès l’élimination de l’Argentine à la Coupe du monde. Autant dire que dès que la parenthèse du Mondial au Qatar sera refermée, tout va s’accélérer pour l’avenir de Lionel Messi qui devra de son côté trancher entre une prolongation au PSG et un départ aux Etats-Unis, les deux options les plus sérieuses pour lui à l’avenir.