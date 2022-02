PSG : Lionel Messi se fout de la L1, l'Espagne le sait

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Décevant depuis son arrivée au PSG, Lionel Messi affiche un niveau bien loin de celui du Barça et de ses sept Ballon d'Or. Toutefois, en Espagne, on se méfie déjà du joueur qui croisera la route du Real Madrid très prochainement.

Il devait tout fracasser, surtout les statistiques, mais finalement Lionel Messi est presque trop calme depuis son arrivée au PSG. L'Argentin reste bloqué à un but marqué en Ligue 1 depuis le début de saison alors que nous sommes déjà au mois de février. Inimaginable quand il est venu à Paris l'été dernier. Surtout, à l'image de sa dernière sortie face à Nice en coupe de France, lundi dernier, il ne semble pas toujours très concerné sur le terrain. Les supporters parisiens et les observateurs s'inquiètent fort justement de son niveau alors que se profile la confrontation si importante face au Real Madrid en Ligue des Champions.

La Ligue 1 ? Non, seuls les gros matches intéressent Messi

En Espagne, on suit attentivement les sorties de l'icône du FC Barcelone, celui qui a terrorisé bien des gardiens de Liga pendant 15 ans. Le journal Marca notamment dresse le bilan de Messi au PSG et le dit clairement, l'Argentin n'est pas heureux à Paris et en Ligue 1 plus généralement. Il est notamment fait état d'un manque de motivation de Messi pour le championnat de France et d'une envie de se focaliser sur la Ligue des Champions ainsi que sur son objectif principal, la coupe du monde au Qatar avec l'Argentine en fin d'année.

Lionel Messi during PSG's training on Friday. He was part of the winning team. This via PSG. pic.twitter.com/tWRm4rP99X — Roy Nemer (@RoyNemer) February 4, 2022

En effet, le journal insiste sur le fait que Messi a été contraint de signer au PSG, une chose indispensable s'il souhaite conserver un niveau satisfaisant en vue des échéances en sélection. Il rajoute aussi que Messi ne se plait pas dans un vestiaire « divisé avec trop d’égos » où la Pulga n'est pas véritablement le leader. Un constat global qui peut faire peur aux supporters parisiens cependant, en Espagne, on n'a aucun doute sur l'implication de Messi face au Real Madrid. « L'Argentin se prépare minutieusement pour le match contre le Real Madrid. C'est son heure et il le sait. Ses chiffres font peur en raison de leur faiblesse et seule la Ligue des champions peut lui donner le bonheur qu'il ne trouve pas à Paris et qu'il a eu dans une équipe du Barça », conclut le journal. De toute manière, cela arrange Paris car c'est bel et bien pour ce genre de rendez-vous que l'Argentin est attendu.