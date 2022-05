Di Maria, quelques phrases et un gros problème pour le PSG

Dans : PSG.

Pour l’un des derniers matchs de sa carrière sous le maillot du Paris SG, Angel Di Maria était titulaire ce mardi face à Troyes.

L’Argentin a connu une dernière saison difficile, mais les supporters n’oublieront pas à quel point il a su faire se soulever le Parc des Princes par ses exploits et son pied gauche incroyable, notamment dans les matchs de Ligue des Champions. En fin de contrat, il ne sera pas prolongé et se dirigera donc vers la sortie pour une dernière aventure en Europe. A cette occasion, Amazon Prime lui a donné la parole à la mi-temps, pour commenter ce match un peu fou entre le PSG et Troyes. Et Angel Di Maria s’est exprimé en espagnol, ce qui a beaucoup dérangé Florian Gazan, pour qui cela symbolise bien les problèmes du Paris SG, et notamment le manque d’identité du club.

« Angel Di Maria va quitter le PSG après 7 ans au club sans s’exprimer en français. C’est peut-être un détail mais pour moi ça veut dire quelque chose sur certains dysfonctionnements de ce club », a expliqué celui qui intervient sur RTL et La Chaine L’Equipe notamment. Une critique qui a provoqué des réactions, et notamment sur le fait qu’Angel Di Maria aurait très bien pu s’exprimer en français, mais c’est par peur des moqueries sur son accent qu’il a préféré parler en espagnol. Une version qui fait référence aux railleries à l’encontre d’Unai Emery quand ce dernier essayait de parler en français, un effort qui n’a finalement pas été salué ni récompensé. En attendant, après 7 ans de présence en France, Angel Di Maria n’a pas souvent pris la parole en français dans les médias, alors que le vestiaire ne parle pas vraiment la langue de Molière. Cela a d’ailleurs beaucoup aidé Kylian Mbappé à s’améliorer en espagnol.