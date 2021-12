PSG : Lionel Messi, la fin des mensonges !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Lionel Messi a signé au PSG depuis à peine quatre mois que certains voudraient déjà voir le septuple Ballon d'Or quitter Paris et la Ligue 1 pour repartir au FC Barcelone. Tous les coups sont permis.

Lionel Messi a trop froid en France, Lionel Messi n’aime pas la vie à Paris et notamment la circulation dans la capitale, la famille de Lionel Messi ne se plaît pas dans notre pays et le fait qu’elle vive à l’hôtel le prouve….Depuis qu’il a été laissé libre par le Barça, la star argentine suscite bien des rumeurs. Et cela d’autant plus que ses prestations sous le maillot du Paris Saint-Germain ne sont pas encore emballantes. Tout est bon pour tenter de faire croire que le vice-champion de France de Ligue 1 s’est planté en signant la Pulga jusqu’en 2023 avec une option pour une saison supplémentaire. En Espagne, il ne se passe pas une semaine sans que les médias évoquent les regrets que Leo Messi ressentirait depuis qu’il est au PSG et son désir de tourner la page le plus vite possible. Loin de ces polémiques, le joueur argentin semble pourtant de mieux en mieux s’installer dans le collectif parisien, son association avec Kylian Mbappé étant même devenue efficace.

La femme et les enfants de Leo Messi adorent Paris

Pour Guillem Balague, journaliste et proche du clan Messi, dont il a rédigé une biographie, toutes ces rumeurs sur la déprime ressentie par l’ancien joueur du Barça et sa famille à Paris sont des légendes urbaines. « Messi n’avait jamais quitté Barcelone. Il se construit aujourd’hui une nouvelle vie dans un pays où, effectivement, il peut faire très froid, mais tout va bien. Ses enfants progressent en français à un rythme incroyable et ils enseignent des mots à leur père qui est le premier à se moquer de son accent. Sa femme Antonela est allée aux quatre coins de Paris durant la récente trêve internationale et elle a hâte de faire découvrir tout ça à son mari. Léo lui a promis de l’accompagner dès qu’il fera moins froid », explique le journaliste, qui rappelle que Lionel Messi n’a changé de club que depuis 4 mois et n’a pas vraiment eu une longue période d’adaptation à Paris.

Autrement dit, pas de panique, le septuple Ballon d’Or est bien en France et n'a nullement l'intention de quitter d'urgence Paris, quoi que certains médias espagnols nostalgiques, et il faut le dire un peu jaloux, veuillent le faire croire. Et si en plus, les résultats sportifs continuent à s'améliorer, alors Lionel Messi pourrait même écrire quelques lignes de plus à son palmarès sous le maillot du PSG. De quoi oublier le froid et la circulation dans la capitale à la famille Messi, qui de plus pourrait rapidement s'installer dans un logement particulier et quitter le palace où elle vit depuis le mois d'août.