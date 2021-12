PSG : Lionel Messi, des attaques honteuses

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Laissé au repos dimanche en Coupe de France, Lionel Messi jouera mercredi contre Lorient son dernier match de l'année avec le PSG, l'occasion pour Leonardo de défendre le bilan du septuple Ballon d'Or.

Le Paris Saint-Germain a frappé un grand coup en août dernier en finalisant en quelques jours seulement la signature de Lionel Messi, la Pulga ayant été laissée libre par un FC Barcelone en pleine crise financière. Depuis qu’il a rejoint le club de la capitale, la star argentine a décroché un septième Ballon d’Or, mais ses prestations sous le maillot du PSG n’ont pas emballé tout le monde. Les critiques sont tombées sur Lionel Messi, accusé de jouer en marchant et de ne pas vraiment apporter un plus au jeu de l’équipe de Mauricio Pochettino. De quoi évidemment agacer les dirigeants parisiens, et surtout Leonardo qui s’est battu pour faire venir le joueur argentin du Barça. Pour le directeur sportif brésilien du Paris Saint-Germain, les chiffres confirment l’importance de Leo Messi et son association avec Kylian Mbappé fait saliver toute l’Europe du football quoi qu’en disent les esprits critiques depuis plusieurs semaines.

Lionel Messi n'est pas au PSG pour courir pendant 90 minutes

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Invité d’Europe 1, Leonardo est fermement monté au créneau pour défendre le septuple Ballon d’Or, même s’il se demande s’il est vraiment nécessaire de le faire, tant Lionel Messi est au-dessus de tout cela. « Si tu commences à discuter Messi, c’est que tu n’as rien compris au football. Nous, on ne peut pas douter. Si vous regardez les chiffres de Messi, ses six premiers mois sont incroyables. Lui et Kylian Mbappé ont participé à presque tous les buts du club. Il est déterminant et décisif. Nous n’avons pas pris Messi pour faire le show à chaque match. Avec lui, c’est sûr que nous sommes plus compétitifs. Il peut décider à chaque match. Qui a dit qu’il devait courir 12 kilomètres à chaque match ? Cela fait 20 ans qu’il joue de la même manière. Cela change quand vous avez d’autres joueurs à côté de vous. Mais lui, il est adaptable parce que c’est un génie et les autres génies que nous avons vont s'adapter à lui (...) Ceux qui pensent qu’il marche sont ceux qui cherchent les problèmes. Même Idrissa Gueye, qui court 15 kilomètres par match, marche sur le terrain », fait remarquer Leonardo, qui rappelle au passage que Lionel Messi a marqué cinq buts avec le PSG en Ligue des champions, une compétition qui fait toute la différence pour le Paris Saint-Germain.