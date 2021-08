Lionel Messi au PSG, c'est officiel de chez officiel !

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain a officialisé la signature de Lionel Messi jusqu'en 2023 avec une option pour une année de plus.

Cette fois, le suspense est terminé puisque ce mardi soir le PSG a officialisé la signature de Lionel Messi, lequel était arrivé de Barcelone en début d'après-midi. Dans une vidéo tournée au Parc des Princes, la Pulga se présente sous son nouveau maillot avec le numéro 30 sur le dos. Le Paris Saint-Germain confirme que Lionel Messi a signé pour deux saisons avec une option pour une année supplémentaire.

« Je suis impatient de débuter un nouveau chapitre de ma carrière à Paris. Le Club et sa vision sont en parfaite adéquation avec mes ambitions. Je sais à quel point les joueurs et le staff sont talentueux ici. Je suis déterminé à construire, à leurs côtés, quelque chose de grand pour le Club et pour les fans. J’ai hâte de fouler la pelouse du Parc des Princes », a déclaré Lionel Messi après avoir signé son contrat.