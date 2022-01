PSG : Lionel Messi débarque à Barcelone, c'est le gros buzz

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Laissé au repos jusqu'à mercredi après-midi, Lionel Messi a pris la direction de Barcelone. Son arrivée a beaucoup fait parler, lui qui a rejoint ses amis du Barça.

Semaine sans match pour le PSG, qui aurait presque pu partir au Qatar pour son fameux stage hivernal. Il n’y aura que des entrainements au programme, avec un match à disputer lundi face à Nice en Coupe de France. Résultat, comme il le fait régulièrement, Mauricio Pochettino a donné plusieurs jours de repos à ses joueurs, avec une reprise seulement prévue mercredi à 15h00. De quoi provoquer quelques départs. Y compris Lionel Messi, qui empile les kilomètres parcourus ces derniers mois mais n’a pas hésité à prendre l’avion rapidement pour rejoindre Barcelone. A une semaine de la fin du marché des transferts, cela a provoqué une petite secousse sur les réseaux sociaux en Espagne, même si cela n’a évidemment pas duré bien longtemps.

🚨 Messi, cazado por MD en un restaurante de Barcelona junto a Xavi y Busquetshttps://t.co/zYQ0Exsnux — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 24, 2022

Certes, Lionel Messi n’a pas connu une première partie de saison bien convaincante au PSG et il a confié son mal-être devant ce changement radical dans sa carrière et sa vie privée. Certes le FC Barcelone est en grande difficulté et n’arrive plus à gagner un match de manière convaincante depuis que La Pulga a quitté le club. Mais l’opération financière est irréalisable, et le club catalan n’a même plus la Ligue des Champions à proposer pour convaincre Léo Messi. De toute façon, l’Argentin n’est pas allé voir les dirigeants barcelonais, mais il s’est rendu dans un restaurant japonais de la haute-ville, afin de célébrer l’anniversaire de Xavi. L'information a rapidement été dévoilée, et c'est une horde de journalistes et paparazzis qui a accueilli le septuple Ballon d'Or, resté muet face aux micros.

Des infos pour le PSG ?

L’entraineur du Barça est aussi et surtout un grand ami de Messi, et il avait réuni plusieurs amis dont Sergio Busquets, Jordi Alba et Pepe Costa, un ancien employé du club très proche de Messi, pour un diner qui est resté très amical et sobre selon les observations du Mundo Deportivo, qui s’est même procuré des photos de la petite réception. Reste à savoir quelle a été la teneur de la conversation, et si les Barcelonais ont donné quelques indices sur le Real Madrid, qu’ils viennent d’affronter, au joueur du PSG. En tout cas, ce diner a aussi fait réagir à Barcelone, à l’heure où Busquets et Alba sont contestés, les voir se réunir en petit comité avec l’entraineur en chef pour son anniversaire est, pour certain, une garantie qu’ils ne sont pas prêts de perdre leur place de titulaire.