PSG : Lionel Messi Ballon d'Or, préparez la carte bleue !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain va fêter ce mercredi soir, à l'occasion de la réception de Nice, le septième Ballon d'Or remporté par Lionel Messi. Et le leader de la Ligue 1 va tout faire pour en profiter commercialement.

Même si Georges Weah avait décroché le Ballon d’Or en grande partie grâce au PSG, l’actuel président de la République du Liberia était à l’AC Milan lorsqu’il avait obtenu ce trophée en 1995, et Lionel Messi est donc le premier joueur du club de la capitale à avoir décroché le Graal. Nasser Al-Khelaifi ne pouvait donc pas rater l’occasion de célébrer cet événement d’autant plus rarissime que depuis 2008, et Ballon d’Or gagné par Cristiano Ronaldo alors à Manchester United, jamais ce prix n’avait échappé à un footballeur du Real Madrid ou du FC Barcelone. Pour le Paris Saint-Germain, il faut donc fêter cela, et évidemment réussir à transformer cela en or. Car comme le confirme L’Equipe, un sponsor majeur de l’actuel leader de Ligue 1 n’a prévu une clause dite Ballon d’Or, laquelle aurait permis au PSG de toucher un bonus grâce à Lionel Messi. Cela tombe bien puisque la Pulga n’a pas non plus de clause dans ce sens avec Paris.

Le PSG va sortir des produits Messi Ballon d'Or en édition limitée

Cependant, le leader de la Ligue 1 veut tout de même fêter cela et gagner un peu d’argent sur ce trophée. Envisagée dans un premier temps contre Monaco le 12 décembre prochain, la présentation et la fête pour Lionel Messi aura bien lieu ce mercredi soir à l’occasion de la réception de Nice, une rencontre qui aura doit à une diffusion sur…Canal+ Décalé. Le PSG craignait en effet que le virage Auteuil soit fermé contre l’ASM suite au spectaculaire spectacle pyrotechnique « offert » lors du match contre Nantes. Le quotidien sportif précise que le septuple Ballon d’Or viendra avec son trophée afin de le présenter aux supporters parisiens, tout cela après la diffusion d’un clip avec la Pulga et un show lumineux. Mais pour laisser au service marketing de sortir le grand jeu, c’est bien le 12 décembre que des « produits spéciaux » en édition limitée seront mis en vente à cette occasion. De quoi faire entrer énormément d’argent dans les caisses du club francilien, tout ce qui concerne Lionel Messi se transformant en or depuis qu’il a signé en août dernier à Paris.