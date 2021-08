PSG : Messi au Parc des Princes, des milliers de supporters en folie !

Dans : PSG.

La présentation officielle de Lionel Messi au Paris Saint-Germain a donné lieu à d'incroyables scènes de liesse autour du Parc des Princes, loù a Pulga est restée de longue minutes pour saluer les supporters venus par milliers.

Si Lionel Messi avait des doutes sur la folie provoquée par sa signature au Paris Saint-Germain, depuis 24 heures le sextuple Ballon d’Or doit être rassuré. Après le délire engendré lors de son apparition à la fenêtre de l’aéroport du Bourget, et ses différents déplacements dans la capitale, ce mercredi 11 août a encore franchi un palier. Tandis que des supporters faisaient la queue depuis l'aube sur des centaines de mètres sur les Champs-Élysées afin d’acheter le maillot floqué du 30 avec le nom de Leo Messi, ils étaient des milliers, dont certains étaient débarquées dans la nuit, à attendre l’apparition de l’ancien joueur du Barça après sa conférence de presse. Et vers midi, ce grand moment est arrivé. Dans un déluge de fumigènes et de chants à sa gloire, Lionel Messi est apparu sur une estrade installée pour permettre à tout le monde de le voir.

Lionel Messi salue les supporters venus l'accueillir au Parc des Princes 😍



On vous laisse apprécier !#PSGxMESSI pic.twitter.com/txdJ3viry6 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 11, 2021

Visiblement étonnée de cette folie douce, la star argentine est restée plusieurs minutes à saluer ses nouveaux supporters, lançant ensuite son maillot à un heureux veinard. Au premier rang, le Collectif Ultras Paris a mené le bal avant que Lionel Messi finisse par saluer quelques supporters massés près des barrières et entre à nouveau dans le Parc des Princes pour accorder des interviews. Interrogée sur cet incroyable engouement, la Pulga a confié son étonnement, mais surtout son bonheur. « Je voudrais remercier les Parisiens. Je dois dire que ça a été un peu la folie pour mon arrivée. C’était surprenant, mais s’il manquait quelque chose pour que je sois heureux, cet accueil a été la cerise sur le gâteau. Je suis sûr qu’on va profiter de ces moments ensemble et qu’on va pouvoir se battre pour les objectifs du club. Merci beaucoup à tout le monde. Nous sommes très heureux d’être ici avec ma famille », a confié Lionel Messi, qui devait attaquer l’entraînement au Camp des Loges dès ce jeudi.