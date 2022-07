PSG : Lionel Messi appelle le Barça, le Qatar est trahi

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Lionel Messi a encore un an de contrat avec le Paris Saint-Germain, mais l'Argentin aurait le désir de repartir au FC Barcelone dès cet été. Une nouvelle rumeur en provenance d'Espagne relance les supputations.

Moins d’un an après avoir rejoint le PSG, dans une séquence qui restera dans l’histoire du mercato, Lionel Messi a le désir de faire le chemin inverse et l’a ouvertement fait savoir aux dirigeants du FC Barcelone. Les mêmes qui en 2021 l’ont laissé partir sans lui faire d’offres, les finances du Barça étant exsangues. Ayant séché ses larmes, le septuple Ballon d’Or fait de nouveau la Une des médias sportifs espagnols, au moment où on évoque la signature de Cristiano Ronaldo en Catalogne. A la base de cette rumeur sur Leo Messi, il y a bien évidemment El Chiringuito qui depuis son fiasco terrible dans le dossier Kylian Mbappé veut visiblement savonner la planche du Paris Saint-Germain. Et c’est peu dire que l’hypothèse d’un départ de la Pulga serait forcément un coup terrible, plus sur le plan symbolique que sportif, la saison 1 de Messi au PSG ayant été terriblement décevante. Pour étayer sa théorie, le média sportif évoque un récent échange entre Lionel Messi et Xavi, entraîneur du Barça et évidemment ancien coéquipier.

Lionel Messi attend l'appel du président du Barça

💣📞"MESSI LLAMÓ a XAVI para VOLVER al Barça y sigue esperando la llamada de Laporta"



Lo está contando #INDA en #ChiringuitoInda pic.twitter.com/323XNDX0rm — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 4, 2022

Dans El Chiringuito, Eduardo Inda a expliqué que Lionel Messi avait assuré qu’il voulait revenir au FC Barcelone, pas obligatoirement cet été, puisque dans ce cas-là il faudra verser une indemnité au Paris Saint-Germain, mais plutôt au mercato d’hiver lorsque le joueur argentin entamera les six derniers mois de son contrat avec le PSG. Désormais, le joueur de 35 ans serait dans l’attente d’un appel de Joan Laporta afin de parler de tout cela directement avec le président du Barça. Forcément, tout cela reste au conditionnel, car si El Chiringuito est la courroie de transmission du Real Madrid, c'est un peu moins le cas avec le FC Barcelone. Et rien n'indique que le joueur est décidé à lâcher Paris si vite.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Dans l'entourage de Messi, on a plusieurs fois fait savoir ces dernières semaines que ce dernier avait bien l'intention de jouer une deuxième saison au Paris Saint-Germain, les sifflets du Parc des Princes n'ayant pas changé la donne. Et contrairement à Neymar, Lionel Messi n'est pas placé sur la liste des joueurs poussés vers la sortir. Autrement dit, encore une fois c'est Nasser Al-Khelaifi qui a le choix d'accepter ou de refuser le départ de la star argentine. On voit mal le président du PSG lâcher sur ce sujet, d'autant plus que l'ancien joueur du Barça a montré sa bonne volonté en se présentant dès ce mardi au Camp des Loges, devançant de quelques jours la date de la reprise officielle.