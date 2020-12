PSG : Lionel Messi à Paris, Al-Khelaïfi demande à être respecté

Dans : PSG.

Depuis une semaine, le Paris Saint-Germain est de très loin le grand favori pour accueillir Lionel Messi lors du prochain mercato.

Et pour cause, Neymar a publiquement dévoilé son envie de rejouer au côté de la star argentine. Dans le même temps, le n°10 du PSG a confirmé sa volonté de rester dans la ville lumière, ce qui rend l’hypothèse d’une signature de Lionel Messi à Paris de plus en plus probable. Récemment, le directeur sportif parisien Leonardo avait toutefois refusé de répondre aux questions des journalistes au sujet de Lionel Messi, indiquant qu’il était encore trop tôt pour évoquer le sujet et qu’il n’était pas question de parler publiquement de l’avenir de joueurs toujours sous contrat avec des concurrents directs en Ligue des Champions. Après la victoire du PSG contre Istanbul Basaksehir mercredi soir, Nasser Al-Khelaïfi a pris le parti d’adopter la même attitude.

« Vous savez, on respecte tous les autres clubs, comme on a besoin que les autres clubs nous respectent. Pour moi, Messi est un joueur de Barcelone. On respecte Barcelone. On ne peut pas parler de ça aujourd’hui » a commenté le président du Paris Saint-Germain, qui s’est suffisamment fâché ces derniers mois lorsque les noms de Kylian Mbappé ou encore de Neymar ont été cités par certains dirigeants de clubs européens pour commettre la même erreur en dévoilant publiquement ses intentions au sujet de Lionel Messi. Mais de toute évidence, le Paris SG semble très chaud sur ce dossier colossal. Pour rappel, le Ballon d’Or sera libre de tout contrat à l’issue de la saison. Et si l’élection d’un nouveau président à Barcelone en janvier est susceptible de tout faire basculer, la tendance est plus que jamais à un départ de la Catalogne pour Lionel Messi…