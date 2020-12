PSG : Lionel Messi à Paris, le petit plaisir du Qatar

Dans : PSG.

Lionel Messi peut-il vraiment signer au PSG en 2021 ? Oui, si le Qatar en a envie pour Pierre Ménès.

C’est le dossier qui anime les rumeurs du marché des transferts en vue de l’été prochain. Lionel Messi sera cette fois-ci totalement libre de choisir son futur club, et il n’a pour le moment aucune intention de rester au FC Barcelone, qui l’a retenu de force il y a quelques mois. La tournure que prend la saison du club catalan ne l’incite pas vraiment à continuer l’aventure avec sa formation de toujours. Résultat, Neymar en a profité pour mettre le feu en déclarant qu’il rêvait de rejouer, dès la saison prochaine, avec La Pulga. Pour Pierre Ménès, cela ne pourra pas se faire au Barça, qui n’a pas les moyens de faire revenir Neymar, ni à Manchester City, pour qui le football de Premier League ferait exploser les deux joueurs. Alors, direction le PSG ? Pas forcément selon le chroniqueur de Canal+, pour qui la priorité est ailleurs.

« Messi au Barça l’année prochaine, à mon avis on peut oublier sauf si Xavi arrive et parvient à rebooster sa carrière. Messi et Neymar à City j’ai du mal à y croire pour la dimension athlétique des deux joueurs. J’imagine que Neymar se ferait totalement découper en Angleterre. Je l’imagine jouer à Sheffield, à Burnley, j’ai mal pour lui déjà. Et pour Messi c’est un peu pareil. Messi au PSG, je n’y crois pas trop, à moins que ce soit un truc où les Qataris se fassent plaisir parce que la vraie priorité du PSG c’est de prolonger Neymar et Mbappé. Parce qu’évidemment que Mbappé n’arrive pas à la cheville de Messi, mais il y en a un qui a 34 ans et l’autre qui en a 22 », a annoncé un Pierre Ménès qui ne cache pas que le fait de voir évoluer Lionel Messi sous le maillot du PSG ne le fait pas plus rêver que ça. C’est ce qui s’appelle faire la fine bouche.