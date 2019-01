PSG : Lille attend une offre pour Thiago Mendes, Paris sur le coup

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, LOSC.

C'est dans désormais moins de 24 heures que le mercato d'hiver fermera ses portes. Et si le Paris Saint-Germain veut s'offrir un deuxième milieu de terrain, Antero Henrique va devoir frapper vite et fort. Tandis que la piste Idrissa Gueye, qui semblait bouillante mercredi, s'est clairement refroidie, c'est une nouvelle rumeur qui circule actuellement autour du Camp des Loges. En effet, selon Le Parisien, le PSG pourrait faire venir de Ligue 1 ce renfort tant attendu par Thomas Tuchel.

Et plus précisément de Lille. « Si l’échec du dossier Gueye se confirme, le PSG tentera donc de se rabattre sur une alternative. Renato Sanches (Bayern Munich) ou encore Abdoulaye Doucouré (Watford) ? Les regards se tournent plutôt en direction de Lille et plus précisément vers Thiago Mendes. Le Brésilien du LOSC figurait sur les tablettes parisiennes lors de ce mercato. Problème, son profil ne fait pas l’unanimité au sein du staff de Thomas Tuchel. Clairement en position de vendeur, les dirigeants nordistes ne désespèrent pourtant pas de recevoir un appel de leurs homologues parisiens, y compris dans les dernières heures du mercato », prévient le quotidien francilien au sujet du milieu brésilien arrivé à Lille en provenance de Sao Paulo pour 9ME lors du mercato estival 2017.