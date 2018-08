PSG : Les Ultras refusent un accord avec le PSG sur les fumigènes

Dans : PSG, Ligue 1.

Histoire de montrer sa volonté de ne pass être en opposition frontale avec les dirigeants du Paris Saint-Germain, le Collectif Ultras Paris a signé une convention avec le club de la capitale afin d'organiser au mieux la saison qui débute. Mais, dans Le Parisien, le vice-président du CUP prévient que si la situation est idéale entre le PSG et les Ultras, le dossier des fumigènes est toujours problématique, les supporters du Collectif Ultras Paris ayant toujours l'intention de les utiliser. Une décision qui fait évidemment planer des menaces sur le Paris SG.

« Sur la pyro (NDLR : la pyrotechnie), c’est toujours une discussion compliquée. Le club va en commission de discipline, se fait taper sur les doigts, ça met un peu de tension entre nous. A part ce sujet, il n’y a pas eu d’incidents. On ne pensait pas faire une aussi grosse année en tribune. Les sanctions liées aux fumigènes ? Ce n’est pas du fait du PSG. On n’a pas d’accord avec le PSG, qui se fait sanctionner. Tant que la loi reste la même, le club est contre les fumigènes. Si on s’est engagé à ne plus en utiliser ? Non. Ce n’est pas un engagement qu’on peut donner. On n’a pas dit qu’on allait se calmer ou en allumer plus. La discussion a été rapide, on nous a simplement rappelé que c’était interdit. On sait que c’est interdit mais, pour nous, ça fait partie du mouvement ultra. Un tifo sans fumigène n’est pas réussi à 100 %. Pour nous, des fumis après un but embellissent l’ambiance, mettent plus de joie. Malheureusement, on ne sera jamais d’accord avec la loi et les instances françaises sur ce point. C’est un dialogue qui n’avance pas », explique ce dirigeant du Collectif Ultras Paris, qui promet que les supporters du PSG vont tout mettre en oeuvre pour pousser leur équipe préférée vers des titres supplémentaires, et bien évidemment la Ligue des champions.