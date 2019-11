PSG : Les Ultras ont fait céder Paris, pas de boycott

Dans : PSG.

Alors que l'on semblait aller vers un boycott du match PSG-Bruges par les Ultras, ces derniers ont annoncé que les dirigeants parisiens avaient accepté leurs demandes et que le CUP sera bien là mercredi soir.

En bataille avec le Paris Saint-Germain depuis quelques jours, une manifestation ayant même eu lieu lundi devant le Parc des Princes, le Collectif Ultras Paris crie victoire ce mardi midi. Au cœur de cette polémique entre le club de la capitale et ses plus chauds supporters, la présence dans le Virage Auteuil d’une société privée chargée de la sécurité, mais également dans le staff du PSG en charge de ce dossier d’un ancien du Kop of Boulogne.

S’exprimant sur France Bleu Paris, un responsable du CUP a indiqué qu’une ultime réunion avec le Paris Saint-Germain avait réglé les choses. « Nos demandes ont été entendues », a indiqué ce supporter parisien sans en dire plus sur la nature des décisions prises par le PSG pour aboutir à cette solution. La hantise de Nasser Al-Khelaifi, à savoir un virage vide pour la réception de Bruges au Parc des Princes, s’est éloignée, le Collectif Ultras Paris ayant confirmé qu’il sera de la fête. Les tickets en vente sur différents réseaux depuis quelques jours vont vite disparaître...