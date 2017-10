PSG : Les trois arguments défensifs de Nasser Al-Khelaifi face au juge dévoilés !

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans une semaine jour pour jour, Nasser Al-Khelaifi se rendra en Suisse et plus précisément à Berne afin de s'expliquer devant le juge en charge d'étudier les soupçons de corruption dans l'attribution des droits TV des Coupes du Monde 2026 et 2030. Invité ce mercredi soir de RMC, l'avocat du président de BeInSports Media et du Paris Saint-Germain a dévoilé quels sont les arguments de Nasser Al-Khelaifi pour balayer toute cette histoire.

« Il est d'une totale sérénité. Il entend réserver ses déclarations aux magistrats suisses, par respect pour l'autorité judiciaire. Mais, bien entendu, il conteste toute accusation de corruption portée à l'occasion de l'attribution de droits qui, encore une fois, ne posait pas de problème puisqu'il n'y avait pas de sérieuse concurrence, que le prix obtenu par la Fifa était plus qu'avantageux et, qu'enfin, l'attribution de ces droits relevait d'une commission où il y avait plusieurs personnes, et donc pas un homme seul », a confié Maître Francis Spziner, l'avocat de Nasser Al-Khelaifi, visiblement convaincu que la justice suisse comprendra que le dirigeant qatari n'a rien à se reprocher dans cette histoire.