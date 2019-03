PSG : Les supporters en colère, ils se vengent au Camp des Loges

Dans : PSG, Ligue 1.

Thomas Tuchel ayant donné congés à ses joueurs jusqu’à dimanche, le message ne risque pas de passer directement, mais nul doute qu’il sera tout de même entendu.

Le Collectif Ultra Paris, le principal groupe de supporters du PSG, a tenu à faire connaître son sentiment après la catastrophe connue face à Manchester United cette semaine. « Près de deux ans après la pire humiliation subie par les supporters du Paris Saint-Germain, nous voilà de nouveau la risée de l’Europe. La faute, une fois de plus, à des joueurs incapables d’assumer leur statut et les attentes placées en eux », a notamment expliqué le CUP dans un communiqué. Et les gestes se sont joints à la parole puisque le parking des joueurs au Camp des Loges a été rempli d’inscriptions musclées à leur égard.

« Respectez nous », « Honteux », « sans couille » sont quelques uns des messages laissés par les supporters aux joueurs, qui ne reprennent toutefois pas tout de suite le chemin de l’entrainement. Une colère que les joueurs du PSG semblent en tout cas comprendre, puisque certains à l’image de Marquinhos ou Thiago Silva ont demandé pardon après leur élimination, tout en reconnaissant que cela ne suffirait pas à expliquer cette incroyable gâchis que représente cette nouvelle saison européenne. Et cela commence à faire beaucoup, même pour les plus fervents passionnés du PSG.