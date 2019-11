PSG : Les secrets de la ligne Nike-Mbappé dévoilés

Dans : PSG.

A l'image des stars du football, Kylian Mbappé va commercialiser une ligne de vêtements et d'accessoires en collaboration avec Nike. Les premières images de cette collaboration ont fuité.

C'est le site spécialisé CulturePSG.com qui s'est procuré des photos de cette ligne Kylian Mbappé développée avec Nike, et dont l'attaquant français du Paris Saint-Germain avait parlé cet été lors d'un séjour aux Etats-Unis, avec notamment une visite chez l'équipementier américain. Les produits estampillés KM seront sur le marché rapidement afin de figurer dans de nombreuses listes de cadeaux de Noël. Au programme, des tee-shirts, deux vestes et…une banane où on trouvera le chiffre 93, département d'où est originaire Kylian Mbappé. Pour l'instant on ne connaît pas le détail des prix de ces différents vêtements, mais Nike n'a pas pour habitude de brader ses produits.

Kylian Mbappé va donc découvrir les plaisirs des campagnes de marketing et de promotion, mais c'est la rançon de la gloire pour l'attaquant du PSG qui à 20 ans sera probablement le plus jeune footballeur à avoir une ligne à sa marque avec Nike. Encore un record de précocité battu par la star française du Paris Saint-Germain, un de plus. Les esprits malicieux feront remarquer que le Real Madrid, à l'inverse du Paris SG, est sous contrat avec Adidas et pas avec Nike. Un indice pour le prochain mercato. Ou pas.