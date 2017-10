PSG : Les rumeurs à son sujet, Rabiot en a ras le bol

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Que ce soit auprès des supporters du Paris Saint-Germain ou de l’Equipe de France, Adrien Rabiot cristallise certaines critiques au sujet de son positionnement.

Performant en relayeur, il a souvent été dit ici et là qu’il ne souhaitait pas jouer au poste de sentinelle. Un poste qu’il n’a pas vraiment le choix d’occuper à Paris à certains moments puisque le PSG ne compte que Thiago Motta en numéro 6 suite au départ de Grzegorz Krychowiak. Présent en conférence de presse au côté d’Unai Emery avant le match face à Anderlecht ce mardi soir (20h45), Adrien Rabiot a démenti ce qu’il qualifie d’informations « non avérées » au sujet de son positionnement.

« Ma volonté de ne pas évoluer en sentinelle n’est pas avérée, ce n’est pas ma mentalité. Quand je suis sur le terrain, je m’adapte aux consignes du coach. Et quand je dois jouer en sentinelle, je fais du mieux possible » a-t-il lancé devant les journalistes avant de revenir sur un autre problème du PSG cette saison, l’accompagnement des attaques de la MCN. « Aujourd’hui, on joue avec des joueurs qui ont beaucoup de talent et qui veulent aller de l’avant. C’est parfois difficile de suivre et c’est pour ça que l’équipe est coupée en deux. Mais on essaye d’arranger ça et on en discute » a assuré l’international français. Ce mardi face aux Belges en Ligue des Champions, Adrien Rabiot devrait être titulaire au poste de numéro six en l’absence de Thiago Motta, soutenu par Julian Draxler et Marco Verratti. Sa prestation sera donc forcément décortiquée sous tous les angles…