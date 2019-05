PSG : Les révélations sur Kylian Mbappé tombent !

Dans : PSG, Ligue 1.

Une semaine après la déclaration choc de Kylian Mbappé à l'occasion des Trophées UNFP, Téléfoot est revenu ce dimanche sur le message du Champion du Monde du Paris Saint-Germain, lequel n'a plus parlé depuis cet événement fracassant. Mais pour les journalistes de TF1, si Kylian Mbappé a tapé du poing sur la table, ce n'est ni pour réclamer une augmentation de salaire, ni pour obtenir le départ d'Edinson Cavani, ni pour être vendu par le PSG lors du prochain mercato.

Et la Une d'en dire plus sur la réalité de la communication spectaculaire de celui qui a fini meilleur buteur de Ligue 1 cette saison. « Le discours de Kylian Mbappe aux trophées UNFP n'était pas préparé. Il souhaite surtout voir Paris se renforcer à l'intersaison. Il veut aussi s'investir davantage. Mbappé entretient de bonnes relations avec Neymar. Il considère toujours le Brésilien comme le numéro 1 de l'équipe. Le message de Kylian Mbappe ne visait pas Edinson Cavani, il aimerait qu'il reste à Paris, pour jouer avec lui dans un système à 2 attaquants avec Neymar en soutien. La prolongation de Mbappé n'est pas à l'ordre du jour. Ce n'est pas une question de salaire. Le joueur est sous contrat jusqu'en 2022 et le PSG n'a pas formulé d'offre de prolongation », précise Téléfoot, qui ne voit donc pas Kylian Mbappé partir cet été du Paris Saint-Germain, même s'il a clairement demandé du changement au Paris SG.