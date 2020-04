PSG : Les offres pleuvent, le mercato de Cavani est dingue

Dans : PSG.

En fin de contrat à l’issue de la saison avec le PSG, Edinson Cavani suscite de nombreuses convoitises aux quatre coins du monde.

Tout proche de rejoindre l’Atlético de Madrid en janvier et de nouveau titulaire avec le Paris Saint-Germain avant l’interruption des compétitions, Edinson Cavani va assurément animer le prochain mercato. Et pour cause, malgré une fragilité physique évidente ces deux dernières années et en dépit de son âge (32 ans), l’international uruguayen est toujours extrêmement courtisé. Ces derniers jours, Boca Juniors a régulièrement été associé au meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain.

Un intérêt concret de l'AC Milan ?

Mais à en croire les informations obtenues par Calcio Mercato, c’est bien en Italie que le Matador pourrait poursuivre sa carrière. Son ancien club de Naples est bel et bien sur les rangs, comme indiqué par ailleurs sur notre site. Mais un autre club a fait son apparition dans le dossier à en croire le média transalpin. Il s’agit… de l’AC Milan, également associé à Mauro Icardi très récemment. Déterminé à bâtir une équipe compétitive cet été malgré la crise sanitaire dévastatrice pour les finances des clubs italiens, le Milan AC peut compter sur les reins solides du fond d’investissement Elliott pour rêver d’un mercato XXL et dans cette optique, la venue d’Edinson Cavani est sérieusement envisagée par les décideurs lombards.

Priorité à l'Atlético de Madrid

De son côté, Edinson Cavani donne toujours sa priorité à l’Atlético de Madrid. C’est tout du moins ce qu’affirmait le média brésilien UOL Esporte dimanche après-midi, précisant que les excellentes relations entre l’entraîneur madrilène Diego Simeone et Edinson Cavani facilitaient largement les discussions. De plus, un accord salarial avait quasiment été trouvé entre les Colchoneros et l’attaquant parisien lors du dernier mercato, ce qui prouve que les deux parties sont globalement sur la même longueur d’ondes. Reste à voir si la piste de l’Atlético se confirmera pour Edinson Cavani. Pour l’heure, la prudence est tout de même de mise en raison du nombre de clubs intéressés, ce qui peut chambouler le dossier à tout moment…