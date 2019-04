PSG : Les offres affluent, Mbappé les étudie une à une

Dans : PSG, Ligue 1.

Champion du monde avec l’équipe de France, Kylian Mbappé a vu sa cote grimper en flèche l’été dernier.

Entre ses exploits face à l’Argentine et sa fameuse célébration, l’attaquant du Paris Saint-Germain a acquis une notoriété mondiale. Devenant ainsi l’un des joueurs les plus convoités… par les sponsors ! « Après la Coupe du monde, il y a eu plein de demandes qui tombaient tous les jours ! C'était vraiment infernal. Maintenant, c'est toutes les semaines », a confié son avocate Me Delphine Verheyden à l’AFP. Il faut dire qu’en plus de ses performances, Mbappé entretient une belle image en dehors des terrains. Mais pour le Parisien, pas question de multiplier les partenaires.

Un troisième partenaire pour Mbappé

« L'idée ce n'est pas : "On attend les gros mastodontes, on demande un contrat de dix ans et on est tranquille". Non, a insisté sa représentante. L'idée c'est "qu'est-ce qui fait du sens ?" » Alors après Nike et l’horloger Hublot, Mbappé a signé avec Good Goût, une société de produits alimentaires bio dédiée aux enfants. Et c’est tout sauf un hasard. « Kylian est conscient de l'influence, et sans doute que le mot n'est pas trop fort, qu'il peut avoir sur les jeunes enfants qui le regardent, a commenté l’avocate. Quand il signe avec une marque, il ne fait pas que prêter son image pour donner de l'attention sur un produit. Il adhère à un message. »

Résultat, Good Goût espère faire passer son chiffre de 18 M€ en 2018 à 60 M€ d’ici 2022 ! C’est dire l’influence de Mbappé dont les revenus liés aux sponsors (4 M€, sur ses 24 M€ annuels au total) sont encore loin de ceux de Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. « Mais il peut les rattraper en très peu de temps, prédit l’expert marketing Jean-Philippe Danglade. Cela passe encore par le Ballon d'Or et une victoire en Ligue des Champions. »