PSG : Les jeunes plus que des renforts à 15ME, Favard applaudit le PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Pour la huitième fois en huit matches de Ligue 1, Thomas Tuchel alignait un onze différent au moment du coup d'envoi du match Nice-PSG. Et fait assez inédit, les Français étaient majoritaires au début du match avec six joueurs hexagonaux, dont cinq formés au Paris Saint-Germain. Cette décision de l'entraîneur allemand du Paris SG a été gagnante, la formation parisienne livrant probablement sa copie la plus aboutie de sa saison à l'Allianz Riviera.

Pour Gilles Favard, Thomas Tuchel a tout bon. « Je ne suis peut-être pas impressionné par le PSG, mais ils sont quand même dans une certaine logique. On parle des matches contre Guingamp et Nîmes où ils ont été en difficulté, mais à chaque match qui passe ils sont de moins en moins en difficulté et cela veut dire que l’équipe progresse. Mais je pense que, comme Nice, tout ceux qui vont vouloir jouer contre le Paris Saint-Germain vont être punis à part peut-être Lyon et Marseille quand ça ira mieux. Tuchel fait à chaque fois une composition différente et à chaque fois il avance. Je suis content car il fait jouer les jeunes et les jeunes montrent qu’on n’a pas besoin systématiquement d’acheter des joueurs à 10-15ME qui sont sous-moyens, alors qu’ils ont ce qu’il faut à la maison. On va voir en Ligue des champions... », a confié, sur la chaîne L'Equipe, Gilles Favard.