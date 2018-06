PSG : Les incroyables révélations sur les premières décisions de Tuchel !

Dans : PSG, Ligue 1.

Thomas Tuchel n'a pas encore eu l'occasion de rencontrer la totalité de son effectif depuis qu'il a officiellement été intronisé au poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain. Mais il est clair que certains footballeurs parisiens risquent d'avoir de grosses surprises au moment de reprendre le chemin du camp des Loges. En effet, selon Paris-United, fidèle à sa réputation, le technicien allemand a déjà mis en place ses méthodes peu communes et qui vont révolutionner les habitudes, parfois mauvaises, prises au PSG.

Et personne n'échappera pas à ce tour de vis de Thomas Tuchel. « Outre les aménagements entrepris au Camp des loges, Tuchel s'active sur tous les fronts. Il s'est déjà renseigné sur le mode de vie des joueurs, leurs habitudes, n'hésite pas à aller avec son staff dans leurs restaurants favoris et discothèques fréquentées. Il a demandé un rapport détaillé avec la taille, poids de chaque joueur et leurs habitudes alimentaires afin d'individualiser les repas de chacun. Par exemple, lors de son entretien avec Verratti, il a signifié à l'international Italien qu’il comptait sur lui pour la saison à venir et lui a demandé de perdre du poids », explique le site spécialisé dans le Paris Saint-Germain. Pour certains joueurs du PSG, il se pourrait bien que la fête soit finie.