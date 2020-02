PSG : Les fiestas c’est terminé, Neymar reçoit un ordre

Dans : PSG.

Ce dimanche soir, Neymar fêtait son 28e anniversaire avec un petit peu d’avance dans le cœur de Paris en compagnie de ses amis et des joueurs du Paris Saint-Germain.

Homme fort du PSG depuis plusieurs semaines, le Brésilien est désormais attendu au tournant lors des 8es de finale de la Ligue des Champions, unique juge de paix. Du côté des supporters parisiens, on espère bien évidemment que Neymar ne sera pas blessé au moment des matchs décisifs de coupe d’Europe, comme c’est systématiquement le cas depuis deux ans. Pour limiter les risques, il faut prier pour que l’ancien attaquant de Barcelone soit plus raisonnable en dehors des terrains en limitant les fêtes d’anniversaires et autres sources de distraction. C’est tout du moins ce que Lucio, ancien grand défenseur du Brésil et de l’Inter Milan, espère.

« J'ai joué contre Neymar quand j'étais à Sao Paulo et il était à Santos. Il a une qualité indéniable, il est très rapide et il marque plus de buts chaque jour. C’est un joueur complet, il n'a besoin que de quelques ajustements, principalement en dehors du terrain. C'est un type qui arrive à un âge où il doit atteindre la maturité. Je pense qu'il peut y arriver, c'est ce que nous espérons, je pense que son football va beaucoup progresser, même en équipe nationale brésilienne » a commenté sur Estadio Deportivo celui pour qui il ne manque pas grand-chose à Neymar afin de devenir définitivement le meilleur joueur du monde. Reste maintenant à voir si le meneur de jeu du Paris Saint-Germain est prêt à faire certaines concessions sur sa vie privée afin de se concentrer pleinement sur le football durant les prochaines années. Les supporters de la sélection brésiliennes et ceux de Paris croisent les doigts pour que cela soit le cas…