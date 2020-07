PSG : Les dossiers sortent sur Cavani, il fait peur

Dans : PSG.

Toujours, et ce pour encore un bon bout de temps, meilleur buteur de l’histoire du PSG, Edinson Cavani a conquis le coeur des supporters lors de son passage à Paris.

Mais ses adieux ont clairement été manqués, et on ne parle pas de l’interruption définitive de la saison en raison du Covid-19. En effet le buteur uruguayen n’a pas souhaité baisser son salaire malgré les demandes des dirigeants pendant la crise sanitaire et financière, et il n’a pas souhaité non plus terminer la saison en prolongeant de deux mois pour finir la Ligue des Champions notamment. Une attitude qui a tout de même fait infléchir sa cote auprès des fans. Surtout que sa gourmandise financière ne semble pas s’arrêter à son simple contrat en or au PSG. A 33 ans, l’ancien du Napoli n’a toujours pas trouvé de point de chute, et les choses semblent même se compliquer.

L’Atlético Madrid, dont l’entraîneur Diego Simeone est fan du tempérament de Cavani, est en train de renoncer à la piste menant au finisseur de la Céleste. Selon la Cadena Ser, les demandes du clan Cavani sont jugées « folles » pour les dirigeants de l’Atlético, qui savent qu’ils peuvent faire un effort pour un joueur qui débarque sans indemnité de transfert, mais ont pris peur devant les exigences économiques de Cavani. Voilà qui explique aussi pourquoi l’Atlético Madrid a récemment calmé le jeu dans cette arrivée, et se tourne désormais avec Alexandre Lacazette, qui avait failli signer avant de rejoindre Arsenal, et pourrait désormais faire le grand saut. Une preuve que Cavani n’est plus si prioritaire que cela, et que le désormais ex-buteur du PSG n’a pas, contrairement à Thomas Meunier par exemple, refusé de prolonger au Paris SG car il avait déjà trouvé son point de chute.