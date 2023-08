Gonçalo Ramos est à Paris, signature imminente

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tandis que le dossier Ousmane Dembélé est volontairement ralenti par le FC Barcelone, Luis Campos devrait boucler dans les prochaines heures la signature d'un attaquant pour le Paris Saint-Germain. Gonçalo Ramos est en effet déjà présent depuis quelques heures dans la capitale.

Cette fois, le PSG n’aura pas à trembler autour d’une hypothétique clause privée entre le joueur et son agent. Gonçalo Ramos est en effet arrivé ce lundi à l’aéroport du Bourget et l’attaquant portugais passe déjà la première partie de sa visite médicale afin de signer un peu plus tard dans la soirée, ou mardi le contrat qui le liera avec les champions de France. Convoité par Luis Campos, et même si Paris continue à travailler sur la poste Kolo Muani, l’international de 22 ans s’apprête à quitter Benfica pour signer au PSG. L’Equipe précise que l’accord a été bouclé sous forme d’un prêt payant d’un an au prix de 20 millions d’euros, avec une option d’achat obligatoire de 45 millions d’euros, plus 15 millions d’euros de bonus supplémentaires. Autrement dit, le Paris Saint-Germain pourrait payer 80 millions d’euros au total pour s’offrir l’attaquant portugais, lequel signera jusqu'en 2028 avec le club de la capitale. Cette formule à tiroirs étant surtout réalisée pour permettre au PSG de ne pas être ralenti par les règles du fair-play financier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gonçalo Ramos 🇵🇹 (@goncaloramos88)

Si cette opération a été finalisée aussi rapidement, c'est que Gonçalo Ramos est un joueur dont la carrière est gérée par Jorge Mendes. Et ce n'est un secret pour personne, ce dernier travaille très bien avec Luis Campos, plusieurs opérations l'ayant démontré. La présence de Ramos dans le groupe de Luis Enrique pour la réception de Lorient, samedi prochain au Parc des Princes, est désormais considéré comme probable, ce qui serait évidemment un sacré coup de pouce donné à l'entraîneur espagnol. Ce dernier n'a pas masqué, lors de la tournée du PSG en Asie qu'il comptait sur des renforts offensifs d'ici à la fin du mercato. Luis Enrique aura donc eu gain de cause avant même la reprise du Championnat de Ligue 1. A Gonçalo Ramos de prouver qu'il mérite bien le gros investissement financier fait par le Paris Saint-Germain pour le recruter cet été.