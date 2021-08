PSG : Les débuts de Lionel Messi en L1, la date est connue

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Lionel Messi s'entraine pour rattraper son retard avec le PSG, et il reprendra le chemin des terrains avant la trêve internationale de septembre.

Absent pendant toute la préparation, Lionel Messi se préparait à reprendre l’entraînement à Barcelone au début du mois d’août. Il se murmurait même que, preuve de son engagement avec le club catalan, il pourrait participer à quelques séances avant même d’avoir signé son contrat, tant le deal était déjà ficelé. Mais la Liga a tout remis en cause avec son refus de valider l’accord trouvé entre les deux parties, et Lionel Messi s’est dirigé avec une vitesse incroyable vers le PSG. Il y a signé son contrat il y a une semaine, et a été présenté au public du Parc des Princes ce samedi soir.

✅ Primer 'triunfo' del SúperPSG: ¡con estos tres cracks será difícil pararle! https://t.co/ah1wHcR1sl — MARCA (@marca) August 17, 2021

L’Argentin est désormais en pleine préparation, et il prend également part aux entrainements, sans forcer pour le moment. Il faut dire qu’après sa victoire en Copa America, La Pulga doit retrouver un niveau acceptable pour de nouveau être sur le terrain, même s’il a passé la visite médicale sans encombre et affichait sur les photos de ses vacances une forme physique impeccable.

Le match à Reims du 29 août

Néanmoins, tout le monde se demande quand Lionel Messi va fouler les pelouses de Ligue 1 pour la première fois. Marca révèle ce mardi que les supporters parisiens n’attendront pas jusqu’à la trêve internationale pour voir leur nouveau numéro 30. Le quotidien espagnol, qui estime avoir des infos par rapport à son entourage, rappelle que le joueur n’est pas encore parfaitement intégré, lui qui se cherche rapidement une maison spacieuse dans la Ville Lumière pour prendre ses marques. Physiquement, il sera trop juste pour le prochain match face à Brest, ce vendredi soir, et ses grandes débuts avec le PSG se feront donc contre Reims, le dimanche 29 août. Selon son état de forme, il pourrait ainsi débuter sur le banc de touche, avant d’entrer en jeu et prendre ses marques juste avant la trêve internationale qui lui laissera deux semaines avant la réception de Clermont, le 12 septembre.