PSG : Les confidences qui cassent les clichés sur Neymar

Dans : PSG.

De retour à un niveau qui lui permet de survoler les débats, Neymar est également un autre homme et ses dernières actions le prouvent.

Avec un but et deux passes décisives, le Brésilien a été l’homme du match face aux Turcs de Galatasaray mercredi dernier. Et en fin de match, son geste envers Edinson Cavani a été salué par les observateurs. Il prouve surtout la nouvelle maturité de l’ancien Barcelonais selon Isabela Pagliari, laquelle a indiqué sur l’antenne d’Europe 1 que c’est à un nouveau Neymar à qui le Paris Saint-Germain avait désormais affaire. Un Neymar qui est très loin de l'image du joueur égoïste qu'il endosse souvent.

« J'ai discuté longtemps avec Neymar après Galatasaray et on sent un joueur plus mature. Par exemple sur le moment où il donne le ballon à Edinson Cavani il m'a dit qu'il n'a pas fait cela pour se réconcilier avec personne. Il a pensé d'abord pour l'équipe et m'a dit que l'individualisme n'avait pas sa place dans le football sinon il aurait fait du tennis. Tout le monde a besoin d'être bien et Cavani avait besoin de marquer son but, car il est un attaquant et il était content pour lui. Il a changé, ce n'est plus le même Neymar. La seule chose dont il a envie c'est d'être sur un terrain, car c'est sur la pelouse qu'il se défend face aux critiques » a indiqué la journaliste brésilienne, toujours bien informée sur le clan brésilien du PSG, et pour qui le nouveau Neymar va conquérir Paris.