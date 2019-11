PSG : Les cadors vont s’arracher Cavani, son agent met la pression

Dans : PSG.

Bientôt en fin de contrat au Paris Saint-Germain, Edinson Cavani ne semble pas parti pour prolonger. Pas de quoi inquiéter son agent.

Déjà actif pour le transfert définitif de Mauro Icardi, le Paris Saint-Germain n’a lancé aucune discussion avec Edinson Cavani. Alors que son contrat expire en juin prochain, l’attaquant de 32 ans se dirige vers la sortie. Et peut-être vers le Los Angeles Galaxy selon les dernières informations qui circulent. « Il y a toujours des rumeurs, mais pour l'instant il n'y a rien », a démenti Walter Guglielmone, le frère et agent de Cavani, dans un entretien accordé à Calcio Napoli 1926. L’occasion pour le représentant d’écarter l’idée d’un départ cet hiver.

« Il reste, c'est certain », a assuré le membre du clan uruguayen. En revanche, tout reste flou pour l’été prochain. Ce qui n’a pas l’air de déranger le Matador et son entourage. « Nous ne sommes pas très inquiets concernant une prolongation, Edi aura sûrement beaucoup d'opportunités, surtout quand il sera libre », a prévenu Walter Guglielmone, histoire de mettre la pression au Paris Saint-Germain. Et au cas où le message n’était pas suffisamment clair, l’agent en a rajouté une couche sur la suite de la carrière de l’avant-centre.

Des contacts en Italie

« Sa volonté dépendra du projet du club. Edi peut encore jouer au moins trois ans au haut niveau et il peut jouer pour n'importe quelle grande équipe européenne », a-t-il confié, avant d’ouvrir la porte à la Serie A. « Oui, c'est une possibilité, a révélé l’intermédiaire. Il y a des contacts mais je ne peux rien dire. » Autrement dit, l’ancien joueur de Naples n’aura aucun mal à rebondir si Paris ne veut plus de lui…