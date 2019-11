PSG : Al-Khelaifi ouvre son coffre-fort pour Icardi !

Dans : PSG.

La presse italienne affirme que le Paris Saint-Germain va accepter de rapidement lever l'option d'achat de Mauro Icardi et que Nasser Al-Khelaifi va faire signer l'attaquant argentin prêté par l'Inter pour 5 ans.

Débarqué dans les ultimes heures du mercato 2019 au Paris Saint-Germain sous forme de prêt en provenance de l’Inter, Mauro Icardi a presque réussi à faire oublier l’absence de Neymar et a éclipsé très clairement celui que l’on considérait comme indéboulonnable, à savoir Edinson Cavani. Il est vrai que l’attaquant argentin a réussi à marquer 9 buts en 10 matches, ce qui est clairement un sacré rendement. C’est pour cela que Nicolo Schira, journaliste notamment à la Gazzetta dello Sport affirme que Wanda Nara, la femme et représentante de Mauro Icardi, négocie actuellement avec Nasser Al-Khelaifi pour que ce prêt se transforme rapidement en transfert définitif.

Selon ce reporter italien, Leonardo veut lever dans les prochains mois l’option d’achat de 65ME prévu dans l’accord avec l’Inter, tandis que le président du PSG prépare lui un contrat de 5 ans à soumettre au mari de Wanda Nara. Les négociations avanceraient relativement rapidement, d'autant plus que Mauro Icardi est lui convaincu que son avenir est désormais au Paris Saint-Germain et plus à l'Inter où son nom donne des boutons aux supporters italiens. Le Paris SG pourrait donc bien tenir son premier renfort du mercato 2020 avec l'Argentin. Une bonne pioche compte tenu des performances actuelles d'Icardi.