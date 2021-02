PSG : Leonardo vs Pochettino, attention danger

Dans : PSG.

Dans une interview pour le JDD, l'ancien parisien Edouard Cissé évoque le caractère des deux hommes forts du Paris Saint-Germain : Leonardo et Mauricio Pochettino.

Depuis son retour au PSG en 2019 six ans après avoir quitté le club, Leonardo s'impose petit à petit comme le véritable patron du sportif. Ce n'est pas Thomas Tuchel qui dira le contraire. Bien que les résultats de l'Allemand aient connu une baisse de régime sur la fin, c'est surtout ses relations tendues avec le directeur sportif qui ont précipité son départ en fin d'année. Avec la nomination de Mauricio Pochettino, le Brésilien a trouvé à qui parler ! Également ancien du club, le technicien est aussi connu pour son charisme et son leadership. Dans un entretien accordé au JDD, Edouard Cissé s'interroge sur la relation entre les deux hommes.

« Des joueurs avec du charisme, on n’en croise pas beaucoup dans le foot. Eux, ils en avaient. Quand j’ai débarqué à Paris, tout le monde m’a dit : “Tu vas voir, Leo, c’est quelqu’un d’extraordinaire.” Et c’était vrai. Ça se manifestait par son charme, sa maîtrise des langues, son jeu… Mauricio, c’était plus par son attitude, son implication au quotidien, son relationnel. Qui peut se prévaloir d’être indéboulonnable ? Leo a été fragilisé et Pochettino reste soumis aux résultats. Mais ce sont deux quinquas, beaux gosses, passés par le club, et c’est cool. J’espère qu’ils mettront leur ego de côté et pourront tirer profit l’un de l’autre. Je n’ai pas envie que leur cohabitation devienne un sujet. Ça doit être une force, pas un handicap » a déclaré l'ancien parisien. Si pour l'heure, les relations entre les deux hommes semblent cordiales, certains désaccords ont déjà eu lieu, notamment autour du cas Leandro Paredes. Dossier dans lequel c'est l'entraîneur qui a eu le dernier mot. La double confrontation face au FC Barcelone sera déjà un premier énorme test pour la relation Pochettino-Leonardo.