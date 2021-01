PSG : Paredes à l’Inter, Pochettino et Leonardo déjà en désaccord

Dans : PSG.

Régulièrement annoncé parmi les Parisiens sur le départ, Leandro Paredes intéresse toujours l’Inter Milan. Mais si le directeur sportif du Paris Saint-Germain Leonardo lui ouvre la clairement la porte, le nouvel entraîneur Mauricio Pochettino compte sur son milieu de terrain.

La situation n’a pas changé depuis l’été dernier. Confronté à d’énormes pertes depuis le début de la crise sanitaire, en plus de l’abandon du diffuseur Mediapro, le Paris Saint-Germain a toujours besoin de vendre. Un ou plusieurs départs seraient bienvenus pendant ce mercato hivernal, sachant que des joueurs non indispensables ont des touches sur le marché des transferts. C’est notamment le cas de l’Allemand Julian Draxler que l’on dit sollicité par les Gunners d’Arsenal. Mais l’intérêt le plus persistant concerne sans doute Leandro Paredes, la cible d’Antonio Conte depuis plusieurs années. En effet, le coach de l’Inter Milan cherche un milieu efficace à la récupération et habile dans la sortie de balle.

Après s’être fait recaler par N’Golo Kanté, l’Italien a jeté son dévolu sur le Parisien et insiste auprès de ses dirigeants pour l’attirer, rapporte La Gazetta dello Sport. Une occasion à saisir pour Leonardo qui ne tient pas particulièrement à conserver l’Argentin. Au contraire, son départ pourrait représenter une bonne nouvelle pour les finances du Paris Saint-Germain. Le problème, c’est que le directeur sportif doit composer avec l’opinion de Mauricio Pochettino. Et de son côté, le nouvel entraîneur compte sur son compatriote. A noter que l’Inter, avant de passer à l’action, souhaite d’abord se séparer du Danois Christian Eriksen, convoité par le champion de France et par son ancien club de Tottenham.