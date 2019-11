PSG : Leonardo veut s’en débarrasser, il parle d’une prolongation

Dans : PSG.

Probablement actif lors du prochain mercato hivernal, le Paris Saint-Germain risque de pousser certains joueurs vers la sortie. Enfin, à supposer que les éléments concernés acceptent de partir.

Après la vague de départs des titis, le Paris Saint-Germain espère se débarrasser d’autres indésirables en janvier. On pense notamment au latéral gauche français Layvin Kurzawa, absent des plans de l’entraîneur Thomas Tuchel, et dont le contrat expire en fin de saison. Dans la même catégorie, Julian Draxler (26 ans) serait également concerné, lui qui ferait l’objet de discussions avec l’Inter Milan. Mais suite à son retour de blessure, le milieu polyvalent a bien l’intention de se relancer. Un départ n’est absolument pas d’actualité pour l’international allemand, qui évoque plutôt une prolongation de son contrat.

« Le coach me donne le sentiment d'apprécier mes qualités. Je me sens chez moi dans ce club et à Paris. Il n'est pas impossible que je prolonge mon contrat avec le PSG, a annoncé Draxler au site allemand Spox. Je suis conscient que je n'ai pas le même rôle au PSG qu'à Schalke 04 ou Wolfsburg. Mais je sais que j'ai les qualités pour jouer et aider l'équipe. J'aimerais avoir encore plus de responsabilités et ne pas me demander si je joue les matchs importants. Mais il faut être réaliste. Pour être indiscutable au PSG, il faut être l'un des cinq ou six meilleurs joueurs du monde. Je suis maintenant un numéro 8, milieu relayeur, et j'ai même évolué en 6 la saison passée. Je suis devenu un autre joueur à Paris. » Pas sûr que sa prolongation soit prévue dans l'agenda du directeur sportif Leonardo...