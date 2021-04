PSG : Leonardo va piocher à West Ham pour son milieu

Dans : PSG.

A la recherche d’un nouveau milieu de terrain, le Paris Saint-Germain s’intéresserait au Tchèque Tomas Soucek. Un dossier compliqué dans la mesure où le joueur de West Ham, convoité par Manchester United, est également sollicité par ses dirigeants pour une prolongation de contrat.

On connaît les plans du Paris Saint-Germain pour le mercato estival à venir. Outre les dossiers Neymar et Kylian Mbappé, que la direction souhaite absolument conserver et prolonger, le club de la capitale a pour objectifs de recruter un latéral droit ainsi qu’un milieu de terrain. En ce qui concerne le premier chantier, les noms de Serge Aurier et de l’Espagnol Hector Bellerin alimentent les rumeurs. Quant à l’entrejeu, une piste mènerait du côté de West Ham.

Un géant au milieu du PSG ?

En effet, The Athletic nous apprend que le PSG s’intéresse au Tchèque Tomas Soucek (26 ans). Il faut dire que ce grand gabarit (1,92m) brille à la récupération, tout comme dans la surface adverse puisqu’il a déjà inscrit neuf buts en Premier League cette saison. Soit autant que l’ailier Jesse Lingard, avec qu’il partage le statut de meilleur buteur de leur équipe. La statistique a forcément alerté le directeur sportif du PSG Leonardo, que l’on sait attiré par des milieux de grande taille pour compléter un effectif notamment composé de plus petits milieux comme Marco Verratti, Idrissa Gueye ou encore Rafinha.

Seul le Portugais Danilo Pereira correspond à ce profil, lui qui avait été prêté par le FC Porto avec option d’achat (16 M€) l’été dernier. Attention tout de même à cette information puisque la source précise que Tomas Soucek, également convoité par Manchester United, négocie actuellement une prolongation de contrat avec ses dirigeants qui souhaitent le récompenser pour ses bonnes performances. Ce ne serait pas la première fois que le PSG est utilisé à travers des rumeurs infondées.