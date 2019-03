PSG : Kylian Mbappé au Real Madrid, Paris a tremblé au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

En août 2017, le Paris Saint-Germain a frappé un grand coup sur le marché des transferts en s’attachant les services de Neymar, mais également de Kylian Mbappé. L’arrivée du Français, recruté en provenance de Monaco, a été un véritable parcours du combattant pour le club de la capitale. Très rare dans les médias, le dirigeant argentin du PSG Luis Ferrer est revenu sur les coulisses de ce gigantesque transfert. Et on y comprend que le menace du Real Madrid a plané sur le Paris Saint-Germain au moment de concrétiser la venue du natif de Bondy…

« Nous avons dû travailler deux fois plus que le Real Madrid. Nous sommes allés chez lui, nous avons parlé avec ses proches, nous lui avons exposé le projet... Nous avons dû faire beaucoup de choses pour leur démontrer que nous le voulions vraiment, que nous allions le faire jouer, qu'il était important pour nous. Par chance, Kylian nous a crus et nous avons pu boucler le transfert » a confié le dirigeant sur le site sud-américain Infobae avant de poursuivre. « Quand Zidane et le Real Madrid, qui venait de gagner une deuxième Ligue des champions de suite, l'ont appelé, c'était très difficile de penser que nous allions réussir à le convaincre. Nous avons fait tout ce qui était imaginable pour le convaincre lui et sa famille ». La suite, on la connaît : Kylian Mbappé choisissait de poursuivre sa progression en France en signant à Paris. Le Real Madrid doit encore le regretter chaque jour.