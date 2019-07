PSG : Leonardo tente un incroyable hold-up, l’Inter ne va pas aimer

Dans : PSG, Mercato.

Après la première étape consacrée aux ventes, le Paris Saint-Germain a passé la vitesse supérieure pour son recrutement.

Ce mercredi, le club de la capitale a confirmé la signature de Pablo Sarabia pour 18 M€, soit le montant de sa clause libératoire au FC Séville. Avant d’enchaîner avec celle d’Ander Herrera, arrivé libre en provenance de Manchester United. Et le champion de France ne compte pas s’arrêter là. Toujours dans l’entrejeu, le PSG n’a pas dit son dernier mot sur la piste Nicolo Barella (22 ans). Paris fait un retour en force selon Soccer Link, qui révèle une réunion avec le clan de l’international italien ce jeudi.

En effet, le milieu de Cagliari, accompagné de sa mère et de son agent, aurait rencontré Leonardo au siège parisien. Preuve que le joueur n’a encore rien signé malgré l’intérêt de la Roma et surtout de l’Inter Milan, annoncé proche de boucler son transfert depuis plusieurs jours. Les Nerazzurri auraient les faveurs de Barella qui, selon la presse transalpine, n’a d’yeux que pour le club milanais alors que son offre à 40 M€ ne suffit pas. Une occasion en or pour le directeur sportif parisien ?