PSG : Leonardo signe un joueur trop faible, il part déjà

Ces derniers mois, il est régulièrement reproché au Paris Saint-Germain de ne pas réussir à convaincre ses Titis de signer professionnel.

Les exemples les plus frappants sont bien évidemment ceux de Tanguy Kouassi et d’Adil Aouchiche, jugés comme très prometteurs en interne, mais qui vont signer leur premier contrat professionnel loin de Paris. Le solide défenseur de 17 ans s’est d’ores et déjà engagé en faveur du Bayern Munich tandis que le milieu offensif est en discussions très avancées avec Saint-Etienne. C’est dans ce contexte que le Paris SG a fait signer, en mai dernier, un contrat professionnel à Jonathan Mutombo Mawesi (17 ans). Une signature qui a interpellé les observateurs assidus du centre de formation de Paris…

Et pour cause, le journal L’Equipe indique dans ses colonnes qu’un bon nombre de ses formateurs n’imaginaient pas une seule seconde que Jonathan Mutombo Mawesi puisse passer professionnel au Paris Saint-Germain. Lucides sur le niveau du défenseur de 17 ans, les formateurs du PSG ont visiblement vu juste puisque Thomas Tuchel et Leonardo ont convenu d’un départ du joueur cet été. Selon le quotidien national, un prêt au Portugal attend Mawesi, précisément au Vitoria Guimaraes. « Un prêt facilité par les bonnes relations de Leonardo avec les dirigeants locaux. Il s’agit d’une belle opportunité pour Mutombo » précise le média, pour qui ce départ n’a rien de bien surprenant. Du côté de Paris, on espère maintenant que le joueur parviendra à se faire une place dans une équipe de première division portugaise, ce qui lui ferait automatiquement prendre de la valeur. Tout cela dans l’espoir de le vendre à un prix attractif en 2021…