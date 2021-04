PSG : Leonardo salue le Dieu Nasser Al-Khelaifi

Dans : PSG.

Au micro de Canal +, Leonardo s'est montré très élogieux envers son président Nasser Al-Khelaïfi, qui a selon lui parfaitement géré l'épisode Super Ligue.

Souvent critiqué pour ses investissements jugés trop élevés en terme de transferts ou de salaires, le PSG a cette fois-ci montré l'exemple. Devenu l'un des symboles de l'opposition à la création d'une Super Ligue européenne, Nasser Al-Khelaïfi a reçu les éloges du monde du football, et notamment du président de l'UEFA Aleksander Čeferin, jusqu'à être nommé président de l'Association européenne des clubs (ECA). Interrogé par Canal +, Leonardo est revenu sur de nombreux sujets. Au-delà des prolongations de Neymar et Mbappé, le Brésilien a salué la position de son président face au projet Super Ligue.

Leonardo fier de Nasser Al-Khelaïfi

« On est très fiers de Nasser (Al-Khelaïfi). On connaît le travail qu’il fait depuis longtemps et c’est vrai que dans ce moment-là il a eu une position de leadership très importante par rapport à cette décision. Je pense qu’il a suivi ses valeurs et les valeurs du club. Ça nous rend très fier parce qu’il sort comme président de l’ECA (Association des Clubs Européens). C’est la reconnaissance envers la personne, avec qui tu peux collaborer pas seulement maintenant mais aussi pour le futur car le football est dans un moment délicat. Tout le monde est en difficulté, le PSG passe par un moment difficile (au niveau économique) mais ce n’était pas un motif pour sortir de la ligne. Par rapport à ma relation avec Nasser, je suis personnellement très fier de lui » a déclaré le directeur sportif parisien. Avec le Bayern Munich, le PSG a été l'un des premiers clubs riches à dire non à la Super Ligue, restant fidèle à l'UEFA. Après avoir éliminé le Barça puis le Bayern, les Parisiens tenteront face à Manchester City d'atteindre leur deuxième finale de C1 consécutive. Petit à petit, le rêve ultime de Nasser Al-Khelaïfi de remporter la Ligue des Champions semble se rapprocher, ce qui ferait probablement de lui le président le plus marquant de l'histoire du club.