Paris FC ‍: Révolution en France, le PSG et le Qatar menacés ‍?

L’annonce a fait l’effet d’une bombe, le Paris FC va être racheté par le milliardaire français Bernard Arnault, lequel va s’allier avec Red Bull dans ce projet gigantesque susceptible de concurrencer le PSG à terme.

Fantasmé depuis de longues années, le projet d’un second très grand club à Paris est sur le point de voir le jour. En effet, le Paris FC, actuel leader de la Ligue 2, va être racheté par le milliardaire français Bernard Arnault. Dans ce projet colossal, le patron de LVMH va s’associer à Red Bull, dont le savoir faire dans le sport n’est plus à démontrer. Sur le papier, tout cela semble très excitant et même si dans Le Parisien, l’entourage de Nasser Al-Khelaïfi se dit « enthousiaste » à l’idée de voir un second top club à Paris, la réalité pourrait être plus difficile pour le Paris Saint-Germain. Sur l’antenne de RMC, le journaliste Thibaud Leplat a expliqué que l’émergence d’un second club, porté par un investisseur français, pourrait avoir des conséquences négatives sur le PSG.

Une énorme désertion du club détenu par le Qatar est à prévoir selon le rédacteur en chef de La revue de l’After. « Cela fait des mois que j’appelle de mes voeux l’investissement d’un industriel français dans le foot, au-delà de Pinault (à Rennes). Je suis très content que ça arrive, en plus l’alliage avec Red Bull me semble une bonne idée, car ça évite de faire de grosses conneries tout de suite, de se faire pigeonner par les agents, etc. Sur la question politique, c’est une énorme épine dans le pied de Nasser Al-Khelaïfi selon moi » a d’abord expliqué le journaliste dans l’After Foot, avant de poursuivre sur les potentielles conséquences d’un rachat du PFC par Bernard Arnault pour le PSG.

Le PSG brutalement déserté, la crainte est immense

« C’est un tournant parce que politiquement, personne ne pourra défendre le PSG dans un duel avec le Paris FC, qui aura derrière lui les investisseurs français, le CAC 40 et tout le monde qui va se précipiter au PFC pour cirer la main de Bernard Arnault. En face, le PSG est une entreprise étrangère mouillée dans tout un tas d’affaires et qui a une réputation sulfureuse. Si en plus tu quittes le Parc des Princes, tu perds plein de supporters qui te dise ‘si le PSG quitte le Parc, c’est terminé’. Il y a un tel désamour vis à vis de la direction, c’est un énorme coup de théâtre, pour moi le Paris SG est en danger sur cette affaire » a conclu Thibaud Leplat, très inquiet pour l’avenir du PSG à terme, même s’il n’est pas rare de voir deux clubs dans une même ville en Europe, comme le démontrent les exemples de Madrid, Londres ou Milan. Mais en termes d’image, la comparaison entre un PFC français et un PSG qatari pourrait être fatale au champion de France.