PSG : Mbappé et Neymar prolongés, Leonardo est cool

Dans : PSG.

Questionné par Canal +, Leonardo s'est dit optimiste mais pas pressé concernant les prolongations de contrat de Neymar et Kylian Mbappé, encore une fois décisif face à Metz.

Ce samedi, Kylian Mbappé a une nouvelle fois confirmé son excellente forme du moment, tirant le PSG d'une situation piège face à Metz. Auteur d'un doublé, l'international français a été l'un des grands artisans du succès des siens contre le FC Metz (3-1). En fin de contrat en juin 2022, l'attaquant n'a toujours pas pris de décision concernant son avenir. La presse espagnole l'annonce avec insistance du côté du Real Madrid, tandis que le PSG fait tout pour le conserver.Peu avant la rencontre, Leonardo a été interrogé par Canal + sur les dossiers brûlants de l'actualité parisienne : les prolongations de Mbappé et Neymar. « On connaît la situation de Kylian. Il sait ce que l'on pense, il lui reste un an et deux mois de contrat. Aujourd'hui, on n'a rien de plus que ça. Sa décision va arriver, mais ce n'est pas important aujourd'hui. Ce qui est important, c'est le terrain et les matches qu'il reste » a déclaré le dirigeant parisien.

Paris n'est pas pressé

Interrogé sur son optimisme dans les dossiers Mbappé et Neymar, Leonardo a semblé très confiant, bien qu'il assure que rien ne presse. « Si l'on regarde le passé récent du club, on n'a aucune raison de ne pas l'être (optimiste). On n'est pas pressés. Personne ne court derrière nous, on est vraiment tranquilles. Nos rapports sont très bons, très francs. On va arriver au moment de décider, parce qu'il est important que les choses soient claires pour l'avenir. Mais l'avenir, aujourd'hui, c'est le 29 mai, la date de la finale de la Ligue des champions » a conclu le Brésilien. De nouveau en tête de la Ligue 1 en attendant le choc entre le LOSC et l'OL ce dimanche, le PSG peut donc désormais se préparer à 100% pour la demi-finale aller de Ligue des Champions face à Manchester City mercredi soir. Pour espérer atteindre une deuxième finale de C1 consécutive, les Parisiens auront besoin d'un Neymar et d'un Mbappé au top.