PSG : Leonardo s’acharne sur Deschamps, Mbappé aussi coupable ?

Lundi soir, une énorme polémique a explosé à la suite du test positif au Covid-19 de Kylian Mbappé à 24 heures du match entre la France et la Croatie.

Réagissant immédiatement au micro de RMC, Leonardo a véritablement détruit Didier Deschamps et la Fédération Française de Football, trouvant scandaleux que le PSG n’ait pas été mis au courant immédiatement du test positif de Kylian Mbappé. Le directeur sportif brésilien a fortement regretté d’apprendre la mauvaise nouvelle dans les médias, et semble l’avoir très mauvaise envers la FFF, même si Didier Deschamps s’est justifié après le succès des Bleus contre la Croatie, indiquant que le staff médical de l’Equipe de France attendait une confirmation du test positif de Kylian Mbappé avant d’en informer le Paris Saint-Germain.

Dans ses colonnes, Le Parisien est revenu sur cet épisode. Et alors que Leonardo s’est uniquement acharné sur la Fédération Française de Football, le quotidien francilien rappelle que Kylian Mbappé avait également le droit de prendre son téléphone pour informer le Paris Saint-Germain de l’évolution de la situation depuis Clairefontaine. « Le directeur sportif se souvient que la FFF l’a empêché de s’installer sur le banc du PSG, en 2013. Alors dès qu’il le peut, il lâche les coups. undi, il s’en est de nouveau pris à la FFF, déplorant avoir appris par la presse que Mbappé était positif au Covid. Il est légitime que Leonardo ait été agacé de découvrir l’information par voie de presse mais il aurait pu, aussi, déplorer que son attaquant ou son entourage n’ait pas pensé à le prévenir, non plus » indique le média, pour qui Kylian Mbappé n’est pas tout rose dans cette affaire. Quoi qu’il en soit, l’épisode est maintenant clos. Le protocole indique qu’à compter du lundi 7 septembre, Kylian Mbappé doit observer une semaine d’isolement avant de s’entraîner en solo la seconde semaine. C’est ensuite qu’il pourra retrouver le groupe parisien et jouer un match de Ligue 1…