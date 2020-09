PSG : Leonardo explose de rage dans le dossier Mbappé

Dans : PSG.

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain n'a pas du tout aimé la manière dont la FFF a communiqué lundi sur le résultat de Kylian Mbappé au test Covid. Leonardo craque.

Après s’être offert un premier coup de chaud la semaine passée avec l’Olympique de Marseille dans le cadre du test positif au Covid19 de Steve Mandanda, la Fédération Française de Football s’offre à nouveau une polémique avec cette fois le cas Kylian Mbappé. Via communiqué, la FFF a dévoilé que l’attaquant des Bleus et du PSG quittait sans délai Clairefontaine après avoir lui aussi été contrôlé positif au coronavirus. Mais le club de la capitale n’a pas du tout été informé de la situation et c’est en téléphonant à Mbappé que Leonardo a eu confirmation de la situation. De quoi faire hurler de colère le directeur sportif brésilien du Paris Saint-Germain.

Sur RMC, Leonardo a fait part de son écoeurement face à l’attitude des autorités sportives. « Je trouve complètement inacceptable qu’on apprenne par la presse qu’un de nos joueurs est positif, c'est inacceptable d'être informé comme cela de cette situation pour un joueur de notre club en équipe nationale. Le président de la FFF n'a pas appelé notre président, ou le médecin n'a pas appelé notre médecin, personne ne m'a appelé. On a appelé Kylian Mbappé pour avoir l'information et il a été renvoyé chez lui sans que l'on soit informé. Tout le monde fait la morale au Paris Saint-Germain parce qu'il est mal géré, personne ne comprend rien à Paris, Ibiza etc etc. C'est toujours le PSG le mauvais, mais là on doit gérer sans rien savoir. On subit la situation sans savoir, c'est un manque de respect. On renvoie le joueur, mais personne ne nous prévient qu'il repart chez lui, c'est inacceptable », a lancé un Leonardo clairement ulcéré et bien conscient que tout cela n’était pas réellement bon pour le Paris SG où sept joueurs sont désormais à l’écart en raison du Covid19 alors que le PSG doit affronter Lens et l'OM cette semaine.