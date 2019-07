PSG : Leonardo rêve de ce joueur au prix effrayant

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Si le Paris Saint-Germain a bouclé la venue d’Abdou Diallo afin de renforcer sa défense, le club de la capitale doit toujours recruter au milieu de terrain.

Effectivement, l’unique signature d’Ander Herrera ne devrait pas suffire à combler Thomas Tuchel, lequel souhaite voir un pur numéro six débarquer dans la capitale française. A ce poste, deux pistes sont creusées par Paris : Idrissa Gueye et Tiémoué Bakayoko. Mais en dépit de son prix colossal, Leonardo ne lâche pas l’affaire dans le dossier Sergej Milinkovic-Savic, selon les informations obtenues par le Corriere dello Sport.

« Leonardo reste au premier rang pour le joyau serbe, tandis que l’entraîneur de la biancoceleste espère le conserver » indique le média dans ses colonnes. Egalement courtisé par Manchester United en cas de départ de Paul Pogba au mercato, l’international serbe ne sera pas bradé par la Lazio Rome. C’est même le moins que l’on puisse dire puisque selon le média transalpin, la Lazio Rome réclame entre 80 et 90 ME cash pour lâcher son joueur de 24 ans. A ce prix, on imagine mal le Paris Saint-Germain s’aligner et se mettre en difficulté pour la suite de son mercato…