PSG : Leonardo offre Trapp à Porto, l'explication tombe

Dans : PSG, Mercato.

Considéré comme le numéro 2 dans les buts pour cette saison, Kevin Trapp était parti pour faire la paire avec Alphonse Areola, comme il y a deux ans.

Mais tout le monde le sait à Paris, cela démange Leonardo de tenter l’opération Donnarumma, et le directeur sportif brésilien va donc faire de la place à ce poste. Ainsi, le PSG est sur le point d’accepter l’offre du FC Porto pour son gardien allemand. Il s’agit d’un montant de 6 ME affirme L'Equipe. Un prix qui peut faire tiquer, Benjamin Lecompte ayant par exemple été transféré pour plus du double de Montpellier à Monaco il y a quelques jours.

Mais si le PSG consent à cette réduction, c’est pour aider le FC Porto à faire des efforts pour convaincre Trapp de signer. Car l’Allemand, qui n’a plus qu’un an de contrat, va devoir faire un gros sacrifice. Les Dragons ne pourront jamais s’aligner sur les 400.000 euros brut mensuels touchés par le goal parisien, une somme cinq fois supérieure à ce qu’ils avaient prévu de mettre pour faire venir Tomas Koubek de Rennes par exemple. Autant dire que la partie n’est pas encore gagné à ce niveau, même si cela explique pourquoi le PSG n’a pas demandé une indemnité de transfert plus conséquentes au club portugais.