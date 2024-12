Unai Emery catégorique, le PSG l’a viré pour une seule raison

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Ancien entraîneur du Paris Saint-Germain entre 2016 et 2018, Unai Emery avait été laissé libre au terme de son contrat. Pour le coach espagnol, un paramètre précis avait refroidi la direction.

Six ans plus tard, Unai Emery reste marqué par son passage au Paris Saint-Germain. L’entraîneur espagnol y avait dirigé des stars comme Neymar et Kylian Mbappé, sans parvenir à atteindre tous les objectifs fixés par la direction. Sans parler de la fameuse remontada au Camp Nou, l’actuel manager d’Aston Villa estime qu’il n’a pas suffisamment fait grandir le club de la capitale. D’où la décision des dirigeants de ne pas prolonger son contrat.

L'aveu d'Unai Emery

« Il y a des entraîneurs qui ont du succès à court terme, et qui n'ont pas réussi à l'obtenir sur le long terme, a rappelé Unai Emery dans un programme de DAZN. La reconnaissance vient quand tu es capable d'avoir de la régularité. Même ma régularité a été interrompue au Spartak Moscou, quand je suis parti au bout de six mois, ou à Paris quand j'avais plus ou moins atteint les objectifs après deux ans, mais il manquait le plus important, le fait de donner plus de grandeur au PSG. »

Après son départ, le technicien avait également rencontré des difficultés sur le banc des Gunners. « Quand j'étais à Arsenal, même en ayant joué la finale de la Ligue Europa et en étant cinquième de Premier League, il manquait encore quelque chose, s’est-il souvenu. Tout cela, je l'ai intériorisé et je l'ai inclus à mon identité en tant que personne et coach, comme un processus parmi d'autres. »

Le Paris Saint-Germain et Arsenal n’étaient peut-être pas adaptés au profil d’Unai Emery, plus à l’aise avec des joueurs moins confirmés. « Ce qui me plaît le plus et qui me comble, c'est que le joueur progresse. Et qu'en plus, le joueur te le fasse savoir. Non pas en public, mais en interne. Les joueurs qui, à travers un regard, veulent t'écouter et accepter tout ce que tu leur dis, parce qu'ils savent qu'avec ça ils seront meilleurs », a expliqué le Basque, loin d'être le seul entraîneur en échec sous l'ère QSI.