PSG : Leonardo largué au mercato, il voit rouge

Dans : PSG.

Dans son édition du jour, le journal L’Equipe faisait état d’un intérêt du PSG pour deux joueurs de la Lazio Rome, à savoir Adam Marusic et Sergej Milinkovic-Savic.

Pour s’offrir le latéral droit et le très courtisé milieu de terrain, le Paris Saint-Germain devra néanmoins casser sa tirelire au mercato. Et pour cause, le quotidien expliquait dans ses colonnes que c’est une somme avoisinant les 80 ME que la Lazio Rome attend pour le package Marusic + Milinkovic-Savic. Un gros chèque pour le PSG, qui vient de lâcher 50 ME à l’Inter Milan pour le transfert de Mauro Icardi. Mais peu importe, Leonardo souhaite trouver les solutions, au moins pour s’attacher les services de Milinkovic-Savic, véritable priorité du club au mercato.

Paris distancé pour Milinkovic-Savic

Mais à en croire les informations obtenues par Foot Mercato, le Paris SG n’est pas en pole position dans le dossier du milieu de terrain serbe de 25 ans. En effet, le média affirme que parmi les clubs intéressés par Milinkovic-Savic, l’un d’entre eux à pris de l’avance… et ce n’est pas Paris. Une information capitale qui est d’ores et déjà remontée aux oreilles de Leonardo, lequel tentera de réagir dans les jours à venir afin d’inverser la tendance. Reste maintenant à voir si le PSG sera contraint de vendre un ou deux joueurs à forte valeur marchande comme c’est par exemple le cas de Julian Draxler ou de Leandro Paredes afin de financer la venue de SMS, dont le prix pourrait bien grimper en raison de l’énorme concurrence faisant rage dans ce dossier. Ces dernières semaines, le Serbe a été associé au Real Madrid, mais surtout à Manchester United. Il y a fort à parier que ce soit donc les Red Devils qui aient pris de l’avance sur le PSG pour boucler la venue du stratège de la Lazio Rome.